Оккупанты уничтожают села, чтобы выйти на границу Луганской области, - Гайдай
Российские войска продолжают уничтожать села в Луганской области, чтобы выйти на административную границу. Оккупанты обстреливают населенные пункты из всех видов тяжелого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке", - отметил он.
По словам главы Луганской ОВА, враг из ствольной и реактивной артиллерии бьет по каждому зданию, которое кажется ему возможным укреплением.
"Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области. Похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганской областью", - добавил Гайдай.
Он подчеркнул, что наши Вооруженные силы продолжают держать оборону.
"Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - рассказал глва ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области за минувшие сутки от вражеских атак погибли шесть человек, а еще 21 ранен.
По данным британской разведки, российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска.
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