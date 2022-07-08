Окупанти знищують села, щоб вийти на кордон Луганщини, - Гайдай

Російські війська продовжують знищувати села в Луганській області, щоб вийти на адміністративний кордон. Окупанти обстрілюють населені пункти з усіх видів важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках і у дворах. З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці", - зазначив він.

За словами глави Луганської ОВА, ворог зі ствольної і реактивної артилерії б'є по кожній будівлі, яка здається йому можливим укріпленням.

"Щоб просунутися, не рахують особисті втрати і не шкодують жителів області. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які знаходяться поблизу кордону з Луганською областю", - додав Гайдай.

Він підкреслив, що наші Збройні сили продовжують тримати оборону.

"Багато було слів, мовляв, росіяни оточили нас у Лисичанську, пропагандистські рупори говорили навіть про кілька "котлів". Зазначу, що з Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть бійці, які прикривали відхід, завдали росіянам значних втрат", - розповів глва ОВА.