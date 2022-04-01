Оккупанты украли контейнеры для ремонта оборудования на ЧАЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты покинули зону Чернобыля. Также они украли із ЧАЭС 5 контейнеров с оборудованием для ремонта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Отмечается, что после ухода из ЧАЭС все оборудование работает в обычном режиме. Однако отмечается, что инструментов для его обслуживания стало меньше.
Как сообщили в Энергоатоме, оккупанты украли 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта, а также запчастями, которые необходимы для ЧАЭС.
Также добавим, что оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.
Ранее мы сообщали, что на Чернобыльской АЭС нет оккупантов.
Также мы писали, что при отходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!