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Окупанти вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС, - Енергоатом

Чорнобильська АЕС (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти покинули зону Чорнобиля. Також вони вкрали з ЧАЕС 5 контейнерів з обладнанням для ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зазначається, що після відходу з ЧАЕС усе обладнання працює у звичному режимі. Однак зазначається, що інструментів для його обслуговування поменшало.

Як повідомили в Енергоатомі, окупанти вкрали 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту, а також запчастинами, які необхідні для ЧАЕС.

Також додамо, що окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС.

Раніше ми повідомляли, що на Чорнобильській АЕС немає окупантів.

Також ми писали, що при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії.

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