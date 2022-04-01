Окупанти вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти покинули зону Чорнобиля. Також вони вкрали з ЧАЕС 5 контейнерів з обладнанням для ремонту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Зазначається, що після відходу з ЧАЕС усе обладнання працює у звичному режимі. Однак зазначається, що інструментів для його обслуговування поменшало.
Як повідомили в Енергоатомі, окупанти вкрали 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту, а також запчастинами, які необхідні для ЧАЕС.
Також додамо, що окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС.
Раніше ми повідомляли, що на Чорнобильській АЕС немає окупантів.
Також ми писали, що при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії.
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