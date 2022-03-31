На Чернобыльской АЭС нет оккупантов, – "Энергоатом"
Персонал Чернобыльской атомной электростанции подтвердил отсутствие посторонних на ядерном объекте. Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал "Энергоатома".
"На Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних", – говорится в сообщении.
Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.
Напомним, что украинские АЭС перевели в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.
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