На Чернобыльской АЭС нет оккупантов, – "Энергоатом"

"На Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.