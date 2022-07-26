Оккупанты угрожают взорвать инфраструктуру Мелитополя в случае отступления, - мэр

Российские военные планируют взорвать всю инфраструктуру Мелитополя в случае, если им придется сбежать из города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Мы поддержим этот "жесть доброй воли" (бегство россиян из Мелитополя - ред.), но наши ВСУ знают, что с этим жестом делать. Но оккупанты уже в голос угрожают, что если им придется уходить из нашего города, то они взорвут всю инфраструктуру", - подчеркнул Федоров.
По его словам, Украина четко понимает, что россияне продолжат использовать мирных жителей как живой щит.
Напомним, ранее стало известно, что россияне планируют депортировать мелитопольцев в случае, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.
Также мы писали, что на трассе между Мелитополем и Бердянском российские военные умышленно переехали автомобиль с тремя людьми. Все гражданские погибли.
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