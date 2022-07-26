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Окупанти погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя у разі відступу, - мер

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові планують підірвати всю інфраструктуру Мелітополя в разі, якщо їм доведеться втекти з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Ми підтримаємо цей "жесть доброї волі" (втечу росіян з Мелітополя - ред.), але наші ЗСУ знають, що з цим жестом робити. Але окупанти вже в голос погрожують, що якщо їм доведеться йти з нашого міста, то вони підірвуть всю інфраструктуру", - підкреслив Федоров.

За його словами, Україна чітко розуміє, що росіяни продовжать використовувати мирних жителів як живий щит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни планують депортувати мелітопольців у разі, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до РФ.

Також ми писали, що на трасі між Мелітополем і Бердянськом російські військові навмисне переїхали автомобіль з трьома людьми. Всі цивільні загинули.

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МелітопольинфраструктураВійська РФВійна Росії проти України