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Оккупанты ударили по высоковольтной линии возле Запорожской АЭС

Фото: оккупанты ударили по высоковольтной линии возле Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 05 августа, российские военные снова устроили провокацию - открыли огонь в сторону Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

"Несмотря на провокации россиян, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - сообщают в Энергоатоме.

Там добавляют, выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупирована Запорожская АЭС " вышла из-под контроля".

Глава Офиса президента отреагировал на заявление и призвал экспертов МАГАТЭ посетить ЗАЭС.

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Запорожская АЭС