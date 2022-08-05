Оккупанты ударили по высоковольтной линии возле Запорожской АЭС

В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

"Несмотря на провокации россиян, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - сообщают в Энергоатоме.

Там добавляют, выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.