Оккупанты ударили по высоковольтной линии возле Запорожской АЭС

Сегодня, 05 августа, российские военные снова устроили провокацию - открыли огонь в сторону Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС.
"Несмотря на провокации россиян, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - сообщают в Энергоатоме.
Там добавляют, выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.
Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупирована Запорожская АЭС " вышла из-под контроля".
Глава Офиса президента отреагировал на заявление и призвал экспертов МАГАТЭ посетить ЗАЭС.
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