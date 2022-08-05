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Окупанти вдарили по високовольтній лінії біля Запорізької АЕС

Фото: окупанти вдарили по високовольтній лінії біля Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 05 серпня, російські військові знову влаштували провокацію - відкрили вогонь в бік Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації росіян, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", - повідомляють в Енергоатомі.

Там додають, викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю".

Глава Офісу президента відреагував на заяву та закликав експертів МАГАТЕ відвідати ЗАЕС.

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Запорожская АЭС