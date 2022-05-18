В Одессе и области враг пробует усилить воздушную разведку. Угроза ракетных ударов очень высокая, - спикер ОВА

В Одессе и области нынешняя ночь прошла без обстрелов, но под сигналы воздушной тревоги. Вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов остается очень высокой.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина , ссылаясь на его Telegram-канал .

"Враг не может продемонстрировать успехи на всех участках фронта, поэтому и пытается это делать с помощью ракет. Стреляет исподтишка. Пытается уничтожить наши объекты инфраструктуры. Поэтому не забывайте, что вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", - рассказал пресс-секретарь ОВА.

Также он предупредил одесситов, что противник будет пытаться проводить воздушную разведку "более интенсивно, чем делал до этого".

Братчук напомнил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа.

"Будьте бдительными. Обращайте внимание на всех подозрительных людей", - призвал он, а также обратил внимание, что подразделения российских информационно-психологических спецопераций активизируются.