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Окупанти знову вдарили ракетою по Одеській області з Чорного моря

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Одеська область, Середа 18 травня 2022 09:42
Окупанти знову вдарили ракетою по Одеській області з Чорного моря Фото: окупанти знову вдарили ракетою по Одеській області з Чорного моря (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 травня російські війська вчергове завдали ракетного удару по Одеській області. Ворожа ціль була випущена з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.

Як інформує Братчук, посилаючись на дані "ОК" Південь, попередньо, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

Нагадаємо, як раніше попереджали в Одеській ОВА, імовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів залишається дуже високою.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 травня російські окупанти завдали нового ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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