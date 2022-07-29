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Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: что известно

Фото: последствия обстрела Краматорска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 29 июля, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. По предварительной информации без жертв", - написал он.

По его словам, на месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели.

Обновлено 11.55. По данным Гончаренко, на данный момент есть информация о раненых.

"Есть раненые среди гражданского населения, уже известно о трех. Спасательные работы продолжаются", - пишет мэр.

Как сообщалось, до этого Краматорск российские оккупанты обстреливали 21 июля.

Также россияне дважды обстреляли Краматорск Донецкой области 19 июля. В первый раз, утром, оккупанты попали в промзону, позже - в жилые дома. Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, 5 из которых понадобилась помощь врачей.

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Краматорск