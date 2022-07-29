Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: що відомо

"Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв", - написав він.

За його словами, на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.

Оновлено 11.55. За даними Гончаренка, на цей час є інформація про поранених.

"Є поранені серед цивільного населення, вже відомо про трьох. Рятувальні роботи продовжуються", - пише мер.