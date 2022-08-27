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Оккупанты ударили по приграничному селу. Разрушены школа, общежитие и почта

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Сумская область, Суббота 27 августа 2022 22:31
Оккупанты ударили по приграничному селу. Разрушены школа, общежитие и почта Фото: последствия обстрела села в Сумской области (facebook.com/otusumy)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативно-тактической группировки "Сумы".

"В результате вражеского обстрела Искрисковщины школа, мастерские, общежитие, почта и магазин разрушены и серьезно пострадали", - говорится в сообщении.

Фото: последствия российского удара (facebook.com/otusumy)

Начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий добавил, что в село прилетело около полусотни мин.

"Произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома. Подробности уточняется. Пострадавших предварительно нет", - отметил он.

Напомним, в ночь на 27 августа противник обстрелял школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

Кроме того, сегодня под удар попали населенные пункты Харьковской области. В результате погибла мирная жительница.

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