Оккупанты ударили по приграничному селу. Разрушены школа, общежитие и почта
Российские оккупанты обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативно-тактической группировки "Сумы".
"В результате вражеского обстрела Искрисковщины школа, мастерские, общежитие, почта и магазин разрушены и серьезно пострадали", - говорится в сообщении.
Фото: последствия российского удара (facebook.com/otusumy)
Начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий добавил, что в село прилетело около полусотни мин.
"Произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома. Подробности уточняется. Пострадавших предварительно нет", - отметил он.
Напомним, в ночь на 27 августа противник обстрелял школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.
Кроме того, сегодня под удар попали населенные пункты Харьковской области. В результате погибла мирная жительница.
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