Окупанти вдарили по прикордонному селу. Зруйновано школу, гуртожиток і пошту

Російські окупанти обстріляли прикордонне село Іскрисківщина в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"В результаті ворожого обстрілу Іскрисківщини школа, майстерні, гуртожиток, пошта і магазин зруйновані та серйозно постраждали", - йдеться в повідомленні. Фото: наслідки російського удару (facebook.com/otusumy) Начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький додав, що в село прилетіло близько півсотні мін. "Сталися пожежі в будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджено приватні будинки. Подробиці уточнюється. Постраждалих попередньо немає", - зазначив він.