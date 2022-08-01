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Оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области: в ГПСУ показали последствия

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Сумы, Понедельник 01 августа 2022 16:03
Оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области: в ГПСУ показали последствия Фото: оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в течение прошедших обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии. В результате ударов загорелось поле с пшеницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Применив 120-мм минометы и 122-мм САУ оккупанты осуществили обстрел территории Белопольской общины, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.

Также враг выпустил 35 крупнокалиберных мин по территории Середино-Будской общины. А по Краснопольской общине россияне ударили из САУ.

Кроме того, российские войска запустили 6 артиллерийских снарядов на территорию Семеновской общины в Черниговской области.

Напомним, российские оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Враг использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.

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Российская Федерация Сумская область
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