Оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области: в ГПСУ показали последствия
Российские оккупационные войска в течение прошедших обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии. В результате ударов загорелось поле с пшеницей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.
"Применив 120-мм минометы и 122-мм САУ оккупанты осуществили обстрел территории Белопольской общины, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.
Также враг выпустил 35 крупнокалиберных мин по территории Середино-Будской общины. А по Краснопольской общине россияне ударили из САУ.
Кроме того, российские войска запустили 6 артиллерийских снарядов на территорию Семеновской общины в Черниговской области.
Напомним, российские оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Враг использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.