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Оккупанты бьют по Николаеву из нетипичного оружия: в чем его опасность

Новина українською →
Николаев, Понедельник 01 августа 2022 14:00
Оккупанты бьют по Николаеву из нетипичного оружия: в чем его опасность Фото: оккупанты бьют по Николаеву из нетипичного оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Враг использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталью Гуменюк во время брифинга.

"Сейчас мы фиксируем нетипичное использование зенитно-ракетных систем С-300, одну из батарей которых мы уже уничтожили. И они продолжают их перемещать по оккупированной территории Херсонской области и с разных путей обстрела наносят удар", - отметила Гуменюк.

Она объяснила, что это оружие особенно опасно, поскольку оно предназначено для уничтожения цели в воздухе.

"Ракета, вылетая из устройства, разрывается в воздухе, уничтожая цель. Если она попадает в поверхность или в какой-то предмет, например, здание, который имеет акустическую дополнительную мощность, то разрывная сила увеличивается в несколько раз", - добавила спикер.

При этом снаряды системы С-300 нашпигованы металлическими частями. После попадания в землю на месте остаются огромные ямы, а ударная волна может быть разрушительной.

Напомним, оккупанты сегодня снова нанесли массированный удар по Николаеву, в результате чего ранения получили три человека.

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