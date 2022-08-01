Окупанти вдарили по полю з пшеницею на Сумщині: у ДПСУ показали наслідки

Фото: окупанти вдарили по полю з пшеницею в Сумській області (t.me/DPSUkr)

Російські окупаційні війська протягом минулих обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії. В результаті ударів загорілося поле з пшеницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Застосувавши 120-мм міномети і 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни і 8 снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 гектарів пшениці", - йдеться в повідомленні. Також ворог випустив 35 великокаліберних мін калібру по території Середино-Будської громади. А по Краснопільській громаді росіяни вдарили з САУ. Крім того, російські війська запустили 6 артилерійських снарядів на територію Семенівської громади в Чернігівській області.