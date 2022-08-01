Окупанти вдарили по полю з пшеницею на Сумщині: у ДПСУ показали наслідки
Російські окупаційні війська протягом минулих обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії. В результаті ударів загорілося поле з пшеницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Застосувавши 120-мм міномети і 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни і 8 снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 гектарів пшениці", - йдеться в повідомленні.
Також ворог випустив 35 великокаліберних мін калібру по території Середино-Будської громади. А по Краснопільській громаді росіяни вдарили з САУ.
Крім того, російські війська запустили 6 артилерійських снарядів на територію Семенівської громади в Чернігівській області.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють Миколаїв з нетипової зброї. Ворог використовує для атак зенітно-ракетні системи С-300.
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