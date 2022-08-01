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Окупанти вдарили по полю з пшеницею на Сумщині: у ДПСУ показали наслідки

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Суми, Понеділок 01 серпня 2022 16:03
Окупанти вдарили по полю з пшеницею на Сумщині: у ДПСУ показали наслідки Фото: окупанти вдарили по полю з пшеницею в Сумській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська протягом минулих обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії. В результаті ударів загорілося поле з пшеницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Застосувавши 120-мм міномети і 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни і 8 снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 гектарів пшениці", - йдеться в повідомленні.

Також ворог випустив 35 великокаліберних мін калібру по території Середино-Будської громади. А по Краснопільській громаді росіяни вдарили з САУ.

Крім того, російські війська запустили 6 артилерійських снарядів на територію Семенівської громади в Чернігівській області.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють Миколаїв з нетипової зброї. Ворог використовує для атак зенітно-ракетні системи С-300.

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Російська Федерація Сумская область
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