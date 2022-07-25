Оккупанты ударили по Никополю из РСЗО, попали в прибрежные территории

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
По словам мэра города, реактивные снаряды попали в прибрежные территории Никопольского района. По предварительной информации, в результате обстрела люди и здания не пострадали.
Ранее глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.
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