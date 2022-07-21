В Никополе предупредили об угрозе новые обстрелов: жителям дали советы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, на противоположном берегу Днепра зафиксировано передвижение тяжелой техники России.

"Возможно, снова планируется обстрел. На всякий случай - лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят на водохранилище, или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями", - говорится в сообщении.

Этот совет в первую очередь касается жителей городов, сел, поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища. Наибольшую актуальность он имеет для города Никополь, отметил мэр.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

В связи с чем власти рекомендовали жителям временно переселиться в район, чтобы переждать атаки врага в более безопасном месте.

При этом уже утром стало известно, что этой ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район, выпустив более 20 снарядов.

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