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Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ, потрапили в прибережні території

Фото: окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За словами мера міста, реактивні снаряди потрапили в прибережні території Нікопольського району. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу люди і будівлі не постраждали.

Раніше голова Нікопольського рову Нікополя Євген Євтушенко попередив жителів, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.

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Вторгнення Росії до УкраїниНікопольРСЗО