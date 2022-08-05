Оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области, - глава ОВА
Фото: оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области (Getty Images)
Российская армия выпустила по Запорожской области ночью 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Старух подчеркнул, что по предварительной информации, в результате ракетного удара обошлось без жертв. Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге.
Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.
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