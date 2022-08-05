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Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області, - голова ОВА

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 06:12
Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області, - голова ОВА Фото: окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська армія випустила по Запорізькій області вночі 5 серпня кілька ракет. Повідомляється, що Прильоти зафіксовані поруч з обласним центром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Старух підкреслив, що за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару обійшлося без жертв. Глава ОВА також закликав дотримуватися всіх правил поведінки при повітряній тривозі.

Нагадаємо, війська РФ перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

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