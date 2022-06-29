Оккупанты снова ударили по Криворожскому району. Одно из сел частично обесточено
Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, применив артиллерию. Под огнем оказались две общины - Зеленодольская и Широковская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"В Криворожском районе ночь и утро снова напряжены. Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали", – написал он.
При этом во время обстрела в Великой Костромке повреждена линия электропередачи. Село частично осталось без света.
"Энергетики пока не могут начать работу - там опасно", – отметил Резниченко.
Напомним, вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Всего российские войска выпустили по региону шесть ракет. Три ракетны удалось сбить, однако остальные ударили по железнодорожной инфраструктуре и местной СТО.
Позже из-под завалов здания СТО извлекли тела погибших мужчины и женщины.
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