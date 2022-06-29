Окупанти знову вдарили по Криворізькому району. Одне з сіл частково знеструмлене

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію. Під вогнем опинилися дві громади - Зеленодольська та Широківська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів ударив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", – написав він.

При цьому під час обстрілу у Великій Костромці пошкоджена лінія електропередачі. Село частково залишилося без світла.

"Енергетики поки не можуть почати роботу - там небезпечно", – зазначив Резніченко.