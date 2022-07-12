Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з "Ураганів": горить поле
Російські військові обстріляли Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та "Ураганів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що через влучання боєприпасів виникла пожежа - загорілося 3,5 га стерні.
За попередньо інформацією, люди не постраждали.
Наразі рятувальники проводять перевірку, шукають небезпечні касетні елементи.
Нагадаємо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район. Внаслідок удару зруйновані будинки і постраждала домашня худоба.
Окрім цього, 9 липня, російсіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок цього загинули дві людини.
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