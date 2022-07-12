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Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з "Ураганів": горить поле

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Дніпропетровська область, Вівторок 12 липня 2022 16:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з "Ураганів": горить поле Фото: окупанти вдарили по Дніпропетровській області з "Ураганів" (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та "Ураганів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що через влучання боєприпасів виникла пожежа - загорілося 3,5 га стерні.

За попередньо інформацією, люди не постраждали.

Наразі рятувальники проводять перевірку, шукають небезпечні касетні елементи.

Нагадаємо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район. Внаслідок удару зруйновані будинки і постраждала домашня худоба.

Окрім цього, 9 липня, російсіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок цього загинули дві людини.

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Дніпропетровська область
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