UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области: город остался без света

Фото: оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области. Вследствие обстрела в городе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета в Telegram.

"Уважаемые граждане! В результате вражеских обстрелов город Дергачи остался без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что энергетики Харьковоблэнерго уже работают над решением этой проблемы.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикую кадры последствий обстрела.

Фото: последствия обстрелов Дергачей в Харьковской области (Telegram)

Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Детальнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении - собрало РБК-Украина в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковракетный удар