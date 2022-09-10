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Окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині: місто залишилося без світла

Фото: окупанти вдарили по Дергачах в Харківській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали удару по Дергачах в Харківській області. Внаслідок обстрілу в місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради в Telegram.

"Шановні громадяни! В результаті ворожих обстрілів місто Дергачі залишилося без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що енергетики Харківобленерго вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікую кадри наслідків обстрілу.

Фото: наслідки обстрілів Дергачів у Харківській області (Telegram)

Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ на харківському напрямку - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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Харківракетный удар