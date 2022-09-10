Окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині: місто залишилося без світла

Фото: окупанти вдарили по Дергачах в Харківській області (Getty Images)

Російські війська завдали удару по Дергачах в Харківській області. Внаслідок обстрілу в місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради в Telegram.