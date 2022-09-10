ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині: місто залишилося без світла

Новость на русском →
Харків, Субота 10 вересня 2022 12:10
Окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині: місто залишилося без світла Фото: окупанти вдарили по Дергачах в Харківській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали удару по Дергачах в Харківській області. Внаслідок обстрілу в місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради в Telegram.

"Шановні громадяни! В результаті ворожих обстрілів місто Дергачі залишилося без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що енергетики Харківобленерго вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікую кадри наслідків обстрілу.

Фото: наслідки обстрілів Дергачів у Харківській області (Telegram)

Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ на харківському напрямку - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ракетный удар
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі