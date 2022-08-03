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Оккупанты ударили по Чугуеву из "Ураганов": погиб гражданин РФ

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Харьков, Среда 03 августа 2022 14:56
Оккупанты ударили по Чугуеву из "Ураганов": погиб гражданин РФ Фото: Обстрел Чугуева 3 августа (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела погиб гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"Сегодня в 12:50 рашисты обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетные снаряды. Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна раненая - граждане России", - сообщил он.

Во время ракетного обстрела мужчина находился у себя дома.

"Российские войска ежедневно обстреливают город и область, их цель - терроризм, гибель наибольшего числа гражданских".

Напомним, сегодня силы ПВО сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали на поле.

Как сообщалось, российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

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