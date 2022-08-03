Оккупанты ударили по Чугуеву из "Ураганов": погиб гражданин РФ

Днем 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела погиб гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"Сегодня в 12:50 рашисты обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетные снаряды. Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна раненая - граждане России ", - сообщил он.

Во время ракетного обстрела мужчина находился у себя дома.