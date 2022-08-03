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Россияне снова били по Харькову ракетами С-300: подробности утренней атаки

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Харьков, Среда 03 августа 2022 09:18
Россияне снова били по Харькову ракетами С-300: подробности утренней атаки Фото: россияне снова били по Харькову ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Русские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю", - написал Синегубов.

По его словам, еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.

Также глава области сообщил, что в Золочевской общине - горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, сегодня утром жители Харькова слышали звуки взрывов. Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

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Харьков ракетный удар
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