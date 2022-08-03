Окупанти вдарили по Чугуєву з "Ураганів": загинув громадянин РФ
Вдень 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву. В результаті обстрілу загинув громадянин Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.
"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий і одна поранена - громадяни Росії",- повідомив він.
Під час ракетного обстрілу чоловік перебував у себе вдома.
"Російські війська щодня обстрілюють місто і область, їх мета - тероризм, загибель найбільшого числа цивільних".
Нагадаємо, сьогодні сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на поле.
Як повідомлялося, російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.