ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Харьковской областью сбили российскую ракету

Новина українською →
Харьковская область, Среда 03 августа 2022 12:34
Над Харьковской областью сбили российскую ракету Фото: над Харьковской областью сбили российскую ракету (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Силы ПВО сегодня сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области, местные жители услышали взрывы, и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были найдены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработало наше ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнухи", - написал он.

Фото: над Харьковской областью сбили российскую ракету (facebook.com)

Напомним, сегодня российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Также в Харьковской ОВА сегодня ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ПВО
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении