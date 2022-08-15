Окупанти вдарили по Чернігівській області: зафіксовано більше сотні вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, в період між 8 і 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади", - написав він.

За словами Чауса, з 8 ранку в околицях села Кам'янська Слобода прогриміло 70 вибухів. В результаті пошкоджено цивільні споруди.

Крім того, після 9 ранку ворог завдав удару по території поблизу села Пушкарі. Зафіксовано близько 60 прильотів. Ймовірно, російські війська били зі ствольної артилерії.