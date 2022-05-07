ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты убили трех военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 19:43
Оккупанты убили трех военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских Фото: оккупанты убили трех военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты убили трех защитников Мариуполя во время эвакуации гражданских из "Азовстали". Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Цаплиенко.

"За время эвакуации погибли трое "азовцев". Один в подбитой машине. Еще двое от ударов русских БПЛА. Шестеро раненых. Будут ужасно мучиться, потому что лекарств в бункере уже нет. Украинские военные организовывали и прикрывали эвакуацию на месте", - пишет Цаплиенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и стариков.

Также, вчера, 6 апреля, оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня во время эвакуации с комбината. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Стоит отметить, что стороны договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Азовсталь
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем