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Окупанти вбили трьох військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних

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Субота 07 травня 2022 19:43
Окупанти вбили трьох військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних Фото: окупанти вбили трьох військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вбили трьох захисників Маріуполя під час евакуації цивільних з "Азовсталі". Ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Цаплієнка.

"За час евакуації загинули троє "азовців". Один в підбитій машині. Ще двоє від ударів російських БПЛА. Шестеро поранених. Будуть страшенно мучитись, бо ліків у бункері вже немає. Українські військові організовували та прикривали евакуацію на місці", - пише Цаплієнко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, з "Азовсталі" евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Також, вчора, 6 квітня, окупанти вкотре порушили режим припинення вогню під час евакуації з комбінату. Загарбники обстріляли автомобіль, який їхав за цивільними.

Варто відзначити, що сторони домовились про режим припинення вогню на "Азовсталі" з 5 по 7 травня.

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Маріуполь Азовсталь
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