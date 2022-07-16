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Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область из РСЗО и артиллерии

Новина українською →
Сумская область, Суббота 16 июля 2022 22:52
Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область из РСЗО и артиллерии Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (segodnya ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные целый день обстреливали территорию Сумской области. Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

  • Чуть ранее 9:00 оккупанты ударили из РСЗО по Глуховской городской общине. Было 28 взрывов.
  • В 9:00 продолжился обстрел Эсманской общины, зафиксировано 5 выстрелов из ствольной артиллерии.
  • После 9 утра противник открыл огонь из РСЗО по Новослободской общине. Было 27 прилетов, повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
  • Далее был зафиксирован артприлет по Шалыгинской общине.
  • С 10 до 11 утра россияне обстреливали Эсманскую общину из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
  • В 12:30 оккупанты ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, было около 20 прилетов из ствольной артиллерии.
  • В 14:30 россияне ударили из ствольной артиллерии по Шалыгинской общине, было 22 выстрела.
  • В 17:30 враг дважды обстреливал Новослободскую общину из реактивной артиллерии, зафиксировано 14 прилетов.
  • В 19:00 враг открывал огонь из стрелкового оружия по Хотинской и Шалыгинской общинах. Ситуация повторилась после 21:00.
  • В 19:00 происходил минометный обстрел на Краснопольщине, было более 10 прилетов.

Напомним, жителей Сум и области призывают временно выехать из городов ради их безопасности.

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