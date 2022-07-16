"Нас ждут непростые выходные": Жителям Сумской области советуют временно уехать из городов
Жителей Сум и области призывают позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, власти рекомендуют людям временно выехать из городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Сум Александра Лысенко.
"Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться", - сказал городской голова.
В то же время мэр Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook также призвал жителей уехать подальше от границы.
"Уважаемые белопольцы! Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя", - написал он.
Как сообщалось, российские военные продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".
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