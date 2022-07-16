Окупанти цілий день обстрілювали Сумську область з РСЗВ і артилерії
Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (segodnya ua)
Російські військові цілий день обстрілювали територію Сумської області. Окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
- Трохи раніше 9:00 окупанти вдарили з РСЗВ по Глухівській міській громаді. Було 28 вибухів.
- О 9:00 продовжився обстріл Есманьської громади, зафіксовано 5 пострілів зі ствольної артилерії.
- Після 9 ранку противник відкрив вогонь із РСЗВ по Новослобідській громаді. Було 27 прильотів, пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінія електропередач.
- Далі був зафіксований артприльот по Шалигинській громаді.
- З 10 до 11 ранку росіяни обстрілювали Есманьську громаду зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.
- О 12:30 окупанти вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, було близько 20 прильотів зі ствольної артилерії.
- О 14:30 росіяни вдарили зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, було 22 постріли.
- О 17:30 ворог двічі обстрілював Новослобідську громаду з реактивної артилерії, зафіксовано 14 прильотів.
- О 19:00 ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по Хотінській та Шалигінській громадах. Ситуація повторилася після 21:00.
- О 19:30 відбувася мінометний обстріл на Краснопільщині, було понад 10 прильотів.
Нагадаємо, мешканців Сум та області закликають тимчасово виїхати з міст задля їхньої безпеки.
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