Оккупанты теряются в лесах и жалуются на нехватку лечения. Новый перехват СБУ

"200 скорее всего. Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра снова пойдем искать. Их трое сбежали чуть ли не в тот лес. Мы сейчас ходили туда. Нет. Мы их отвели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов немного. не в тот лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в ах… (шокированы). Сегодня половина отказалась", - обсуждают оккупанты.

Один из них говорит, что "сейчас так будет повсюду". Рассказывает, что после ранения постоянно перемещается из одного госпиталя в другой:

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь, под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем до п... (безразлично). словно академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше их… (ничего). Нет лечения… Дупа…" - поведал он.