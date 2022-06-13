ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Будет из машины дуршлаг". В перехвате СБУ оккупант рассказал о новом приказе Кремля

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 15:31
"Будет из машины дуршлаг". В перехвате СБУ оккупант рассказал о новом приказе Кремля Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова использовали фосфорные бомбы на востоке Украины. Также по новому приказу они должны расстреливать машины с гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - рассказывает матери оккупант.

Кроме того он признался, что получил команду расстреливать все машины, в том числе с мирным населением.

"Будет из машины дуршлаг", - радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто - "не судьба".

Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковлевку Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.

Также использование такого вида бомб заметили возле Авдеевки.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало про то, что представляют собой фосфорные бомбы, как они работают и чем можно помочь пострадавшим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает