Окупанти губляться в лісах і скаржаться на нестачу лікування. Нове перехоплення СБУ
Російські військові жаліються на відсутність лікування в російських шпиталях та розповідають про загублених на полях товаришах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови окупантів.
"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася", - обговорюють окупанти.
Один з них каже, що "зараз так буде всюди". Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:
"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…" - розповів він.
Як повідомлялося, згідно з новим перехопленням СБУ, російські окупанти знову використали фосфорні бомби на сході України. Також за новим наказом вони мають розстрілювати машини із цивільними.
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