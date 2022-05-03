Оккупанты за сутки убили более 20 гражданских в Донецкой области
В Донецкой области российские войска за сутки убили 21 мирного жителя. Также еще 27 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
По его словам, это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска.
Среди погибших - 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголово.
Также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли завод в Авдеевке.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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