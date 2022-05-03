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Окупанти за добу вбили понад 20 цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Вівторок 03 травня 2022 22:27
Окупанти за добу вбили понад 20 цивільних у Донецькій області Обстріл Донецької області (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області російські війська за добу вбили 21 мирного жителя. Також ще 27 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, це найбільша кількість жертв за один день відтоді, як окупанти обстріляли залізничний вокзал Краматорська.

Серед загиблих - 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли завод у Авдіївці.

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