Окупанти за добу вбили понад 20 цивільних у Донецькій області
У Донецькій області російські війська за добу вбили 21 мирного жителя. Також ще 27 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, це найбільша кількість жертв за один день відтоді, як окупанти обстріляли залізничний вокзал Краматорська.
Серед загиблих - 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли завод у Авдіївці.
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