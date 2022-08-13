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Оккупанты за сутки обстреляли три района Николаевской области: есть жертвы и разрушения

Фото: оккупанты за сутки обстреляли три района Николаевской области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска за сутки обстреляли три района Николаевской области. В результате ударов в Баштанском районе погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Николаевский район. Около полпятого утра 13 августа российские войска обстреляли село Константиновка Первомайской общины. Последствия уточняются.

Также в течение дня, 12 августа, оккупанты наносили удары по окрестностям села Галициново и между селами Солончаки и Днепровское.

Баштанский район. Вражеские войска продолжают бить по территории Березнеговатской общины. Так, 12 августа были обстрелы территорий возле пгт Березнеговатое, деревень Лепетиха и Кавказ. Также вчера около 12:00 в результате обстрелов села Веселый Кут погибла женщина.

Кроме того, в течение вчерашнего дня были обстрелы села Широкое. Враг преимущественно бил по сельхозпостройкам домохозяйств. Пострадавших нет.

Вознесенский район. В пятницу ближе к вечеру на окраине пгт Домановка раздался взрыв после срабатывания ПВО, которая сбила вражескую ракету. В районе ее падения образовалась воронка глубиной около 1,5 метра и радиусом около 7 метров. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, в ночь на 13 августа оккупанты из "Градов" и "Ураганов" обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.

Также ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

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Николаевская областьРоссийская Федерация