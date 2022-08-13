Оккупанты за сутки обстреляли три района Николаевской области: есть жертвы и разрушения

Николаевский район. Около полпятого утра 13 августа российские войска обстреляли село Константиновка Первомайской общины. Последствия уточняются.

Также в течение дня, 12 августа, оккупанты наносили удары по окрестностям села Галициново и между селами Солончаки и Днепровское.

Баштанский район. Вражеские войска продолжают бить по территории Березнеговатской общины. Так, 12 августа были обстрелы территорий возле пгт Березнеговатое, деревень Лепетиха и Кавказ. Также вчера около 12:00 в результате обстрелов села Веселый Кут погибла женщина.

Кроме того, в течение вчерашнего дня были обстрелы села Широкое. Враг преимущественно бил по сельхозпостройкам домохозяйств. Пострадавших нет.

Вознесенский район. В пятницу ближе к вечеру на окраине пгт Домановка раздался взрыв после срабатывания ПВО, которая сбила вражескую ракету. В районе ее падения образовалась воронка глубиной около 1,5 метра и радиусом около 7 метров. Пострадавших, к счастью, нет.