Окупанти за добу обстріляли три райони Миколаївської області: є жертви і руйнування

Миколаївський район. Близько пів на п'яту ранку 13 серпня російські війська обстріляли село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються.

Також протягом дня, 12 серпня, окупанти завдавали ударів по околицях села Галицинове та між селами Солончаки та Дніпровське.

Баштанський район. Ворожі війська продовжують бити по території Березнегуватської громади. Так, 12 серпня були обстріли територій біля смт Березнегувате, сіл Лепетиха і Кавказ. Також вчора близько 12:00 в результаті обстрілу села Веселий Кут загинула жінка.

Крім того, протягом вчорашнього дня були обстріли села Широке. Ворог переважно бив по сільгоспбудівлях домогосподарств. Постраждалих немає.

Вознесенський район. У п'ятницю ближче до вечора на околиці смт Доманівка пролунав вибух після спрацювання ППО, яка збила ворожу ракету. В районі її падіння утворилася воронка глибиною близько 1,5 метра і радіусом близько 7 метрів. Постраждалих, на щастя, немає.