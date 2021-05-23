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Оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Воскресенье 23 мая 2021 08:06
Оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь на Донбассе, ранен военный Фото: на Донбассе ранили украинского военного (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе за вчера, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня. Тяжелое ранение получил украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вблизи Песков оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде поселка Пивденное наемники трижды совершили обстрелы из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного противник два раза применил в направлении позиций защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Марьинки - стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.

На обстрелы противника защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также, из минометов 120 калибра российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал.

По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное захватчики применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в командовании ОС.

Напомним, 21 мая на Донбассе боевики 8 раз нарушали "тишину". В результате трое военнослужащих ВСУ пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. В результате обстрела мина попала в дом.

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