Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий
На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий.
Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки - стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий.
На обстріли противника захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Також з мінометів 120 калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок попадання міни був пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
Станом на 7:00 ранку, 23 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне загарбники застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначили у командуванні ОС.
Нагадаємо, 21 травня на Донбасі бойовики 8 разів порушували " тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.
Також РБК-Україна писало, що в Пісках бойовики з міномета обстріляли цивільних. В результаті обстрілу міна потрапила в будинок.