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Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Неділя 23 травня 2021 08:06
Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий Фото :на Донбасі поранили українського військового(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки - стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий.

На обстріли противника захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Також з мінометів 120 калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок попадання міни був пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Станом на 7:00 ранку, 23 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне загарбники застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначили у командуванні ОС.

Нагадаємо, 21 травня на Донбасі бойовики 8 разів порушували " тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Пісках бойовики з міномета обстріляли цивільних. В результаті обстрілу міна потрапила в будинок.

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