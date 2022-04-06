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Оккупанты стягивают технику, через 3-4 дня будут наступать, - глава Луганской ОВА

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу и через несколько дней будут наступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в Telegram.

По его словам, фиксируется постоянный подвоз техники и военных врага.

"Я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", - сказал Гайдай.

Также он добавил, что украинские защитники готовы дать отпор оккупантам.

Кроме того, Гайдай сказал, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить Попасну из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских пушек.

К тому же, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей.

Гайдай отметил, что 60% Рубежного контролируют россияне, эксмер-предатель помогал взять город и сдавал всю информацию. Однако, прорваться вглубь города российские захватчики не могут.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли церковь в Луганской области.

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