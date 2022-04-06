Окупанти стягують техніку, за 3-4 дні будуть наступати, - голова Луганської ОВА

За його словами, фіксується постійне підвезення техніки і військових ворога.

"Я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ", - сказав Гайдай.

Також він додав, що українські захисники готові дати відсіч окупантам.

Окрім того, Гайдай сказав, що російські загарбники 6 квітня продовжують бити Попасну з "Градів" та авіації, тому евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.



До того ж він розповів, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців.

Гайдай зазначив, що 60% Рубіжного контролюють росіяни, ексмер-зрадник допомагав взяти місто та здавав всю інформацію. Однак, прорватися вглиб міста російські загарбники не можуть.